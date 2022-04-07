Стуй - росіянам: Ви мерзенні тварюки, готові вбити за телевізор

Українська легкоатлетка Христина Стуй жорстко висловилася щодо рашистських мародерів.

"4 дні я не можу прийти до тями, 4 дні я дивлюся фото з Бучі і не вірю, я не вірю своїм очам, що таке можливо на моїй землі, з моїми людьми. Я не хочу постити ті фото закатованих людей, зґвалтованих жінок і мертвих дітей. В мене просто болить тіло, ниє все від болю, коли бачу ті фото у стрічці у кожного свого друга. Усі ці дні я відчуваю окрім болі, безпорадність та сором за те, що не можу допомогти, відчуття провини за те, що вціліла. Гнів і бажання помсти. А потім порожнеча.

Я хочу залишити тут це відео і сказати, які ж ви нахрін убогі!!! Ви настільки жебрацький народ, що радуєтесь банці нутели! Ви радуєтесь смачному морозиву! Як же це огидно красти прикраси у наших жінок, красти білизну наших жінок і привозити своїм бабам, а вони по телефону вам говорять "бери да побільше".

Ви мерзенні тварюки, які за телевізор готові вбити і виносити по трупам, як трофей! Нахера ви воюєте за країну, в якій вам прийдеться на війні КРАСТИ ТЕЛЕВІЗОР???", - зазначила Стуй.