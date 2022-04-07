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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня

Сьогодні 07:36 1098 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася сорок третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. 

Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли. 

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета - завдання  вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення. 

Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство.

Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних Сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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