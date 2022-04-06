Магучіх перетендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у березні

Магучіх показала найкращий результат сезону

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки березня за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics).

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Минулого місяця на чемпіонаті світу в приміщенні у Белграді (Сербія) Магучіх виграла золоту медаль, показавши найкращий результат сезону у світі (2,02 метра).

Крім Магучіх на нагороду також претендують ще три цьогорічні чемпіонки світу - Оріол Донгмо з Португалії (штовхання ядра), швейцарка Муджінга Камбуджі (біг на 60 метрів) та сербка Івана Вулета (стрибки у довжину).