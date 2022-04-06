Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:18 41221
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Сьогодні 17:51 341
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Сьогодні 16:55 3013
Новокаховська Енергія припинила своє існування
Сьогодні 09:14 333
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
Вчора 23:55 1439
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
Вчора 22:01 506
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій
Вчора 17:53 490 1
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Вчора 15:49 1519
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
04.04.2022 22:38 2697
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
04.04.2022 21:31 4474
Прямі трансляції

Магучіх перетендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у березні

Сьогодні 18:30 148 0
Магучіх показала найкращий результат сезону
Магучіх перетендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у березні
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - ukrinform.ua.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки березня за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics).

Актуально: Магучіх: Я мала показати світові міць України

Минулого місяця на чемпіонаті світу в приміщенні у Белграді (Сербія) Магучіх виграла золоту медаль, показавши найкращий результат сезону у світі (2,02 метра).

Крім Магучіх на нагороду також претендують ще три цьогорічні чемпіонки світу - Оріол Донгмо з Португалії (штовхання ядра), швейцарка Муджінга Камбуджі (біг на 60 метрів) та сербка Івана Вулета (стрибки у довжину).

Коментарі ()
Популярне зараз
Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно 2125 1
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв 1439
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41221
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 3013
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 1268
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 812
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24121
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14730 12
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3009 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 38724 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19766 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19677 3