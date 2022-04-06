Гутцайт - про натуралізованих спортсменів, які не висловили позицію: Після війни їм не місце в збірній України

Політик розповів про позицію натуралізованих спортсменів

Натуралізовані спортсмени, які не висловлюють позицію щодо війни України проти росії не будуть виступати за нашу країну.

Про це розповів Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України. Якщо вони не висловлюють ніяких своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а перебувають на території країни-агресора, тому їм не місце тут. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", – сказав Гутцайт.

росія веде війну проти України