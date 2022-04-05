Беленюк має докази звірств російських військових у Бучі

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Ігор 2020 Жан Беленюк показав наслідки звірств російської армії у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

Про це він розповів в Instagram.

"Нещодавно, якийсь представник росії при ООН васілій небензя, намагаючись спростувати міжнародним ЗМІ геноцид українського народу в Бучі (хоча сам особисто впевнений, що Буча - це лише початок у військових злочинах скоєних російською армією по всій Україні), сказав, що Жан Беленюк, який відвідав місто відразу після його звільнення, не згадав про загиблих та про звірства орків!

Васілій, звичайно ж, бреше, але до цього ми вже давно звикли! Але, можливо, він хотів сказати, що мною не були виставлені фото мертвих людей! васілію небензі складно зрозуміти, що те, що для росіян є нормою і що вони собі дозволяють творити, для нормальних людей і показувати страшно!

Я вперше потрапив у Бучу, Ірпінь, Гостомель, Стоянку 1 квітня, коли міста здавались абсолютно безлюдними. За весь день ми зустріли до 10 цивільних осіб, які тільки-но починали виходити з притулків і зустрічали військових ЗСУ. Переміщення авто було заблоковане в Ірпені і ми з товаришами ходили пішки! Звичайно, обійти всі вулиці в таких умовах було неможливо, та й знімати все не було ні часу, ні бажання (тим більше цим ділитися) Але, проте, у мене є деякі матеріали, що підтверджують звірства орків!

Спочатку не хотів публікувати фото мертвих цивільних, з морально-етичних міркувань, але якщо це стає зброєю пропаганди в руках високопоставлених голів, що говорять, з мордора, то опублікую все що маю, головне, щоб Інстаграм і Фейсбук не заблокував ці фото і відео!", - написав Беленюк.