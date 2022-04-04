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Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України

Сьогодні 20:22 168 0
Чимало біатлоністок збірної України застрягли в Росії
Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України
#Володимир Бринзак

Джерело - Суспільне Спорт.

Більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку вторгнення російських військ.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Коли сезон закінчився, то вони поїхали додому відвідати батьків і там застрягли. Вони мені дзвонили, тренуються. Сказали, що готові виїхати, як буде централізована підготовка. Рассказова вже в Поклюці. Вона була в Україні і виїхала разом із командою. Вона там знаходиться та тренується. Катерина Бех і Оксана Москаленко, своєю чергою, наразі нікуди не виїжджали. У них удома є сніг, тож вони там катаються. Тому вони прийняли таке рішення".

  росія веде війну проти України

"Поклюка прийняла біженців, молодих спортсменів з України. Вони виїхали, аби бути в безпеці. Централізованого ж збору за участю українок наразі немає. Білосюк, Кривонос, Меркушина, Бєлкіна і всі хлопці поки служать. Але є рішення, якщо буде централізована підготовка, то Міністерство спорту буде їх відпускати. Оскільки зараз міжсезоння, то такої потреби нема, вони служать. А у травні вже почнуть підготовку. Але зарано ще говорити про це", – сказав Бринзак.

Через російську ракету загинув батько Олімпійської чемпіонки Пекіну.

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