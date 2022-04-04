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Wargaming покинуло Росію та Білорусь

Сьогодні 16:08 133 0
Білоруська компанія зробила заяву про відхід з Росії
Wargaming покинуло Росію та Білорусь
#Wargaming

Джерело - Чемпіон.

Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming йде з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Wargaming оголошує рішення залишити Росію та Білорусь. Компанія прийняла рішення, що не буде володіти або керувати будь-яким бізнесом у Росії та Білорусі та залишить обидві країни".

  росія веде війну проти України

"Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії в Мінську, Білорусь. Ми будемо надавати якомога більше вихідних і підтримки нашим співробітникам, які постраждали від змін. Незважаючи на масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнемо надавати якісні ігри нашим гравцям", - йдеться в заяві.

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