Wargaming покинуло Росію та Білорусь

Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming йде з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Wargaming оголошує рішення залишити Росію та Білорусь. Компанія прийняла рішення, що не буде володіти або керувати будь-яким бізнесом у Росії та Білорусі та залишить обидві країни".

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"Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії в Мінську, Білорусь. Ми будемо надавати якомога більше вихідних і підтримки нашим співробітникам, які постраждали від змін. Незважаючи на масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнемо надавати якісні ігри нашим гравцям", - йдеться в заяві.