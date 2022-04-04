Віталій Кличко: Ми не пробачимо те, що зроблено з нашими містами і людьми

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, міський голова Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром відвідав міста під Києвом – Бучу, Ірпінь, Гостомель, звідки українські військові вигнали російських окупантів.

"Звільнені від орків передмістя Києва виглядають жахливо... Напівзруйновані, розграбовані, сповнені смерті, болю і горя.

Учора був у Бучі, сьогодні - в Гостомелі. Міста під Києвом, що прийняли на себе удар ворога, який рвався до столиці, доведеться відбудовувати практично заново. А спочатку - розміновувати будинки і вулиці, ховати вбитих російськими звірами мирних мешканців.

Але оркам нас не зламати! Ми вистоїмо і відновимо все, що так довго будували і створювали!", - зазначив Кличко.