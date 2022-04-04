Бронзова призерка Олімпійських Ігор у Токіо дзюдоїстка Дар'я Білодєд розповіла про війну в Україні, а також про свій стан.

"Усього за кілька днів моя реальність дуже змінилася. Виїжджаючи з міста, я побачила безліч машин, всі були в шоці і морально було дуже важко за цим спостерігати Серцем ми хочемо бути там, ми хочемо якнайшвидше повернутися, але прямо зараз ми повинні продовжувати робити те, що вміємо якнайкраще. Дзюдо дуже допомогло мені стати ментально сильнішим, і тренування також корисні для моєї душі.

За п'ять днів я почала розуміти, що не можу залишитися. Фізично я нічого не могла робити і перебувала в стані депресії, мені потрібно було функціонувати, це була моя дзюдоїстська сутність.

Люди тут чудові, як до мене, так і до моєї родини. Було справді складно залишити своє життя, але це послужило і для мене великим уроком. У мене завжди був план, і тепер я знаю, що можу втратити все в одну мить. Тепер все, що я хочу зробити, це допомогти тим, хто вдома. Фотографії, які ви бачите, не передають всього того, що зруйновано, але все ще можна відновити. Наше життя, наші будинки - ми хочемо повернути все це і допомогти тим, хто бореться, чи то їжа, чи медична допомога. Ми хочемо нашої свободи, - зазначила Білодід.