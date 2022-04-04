Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 39916
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Вчора 20:29 1134
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram
Вчора 14:41 6868 1
Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни
Вчора 13:39 1684 1
Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар
Вчора 11:54 2545 1
російські злочинці вбили відомого гравця та тренера
Вчора 11:24 3195
російські окупанти вбили футболіста Кудрівки
Вчора 10:39 156125 8
Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи
02.04.2022 22:12 465
Динамо узгодило перший спаринг
02.04.2022 18:12 1565
Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу
02.04.2022 17:42 563
Прямі трансляції

Зеленський: Меркель та Саркозі - чекаємо у Бучі, побачите на власні очі закатованих українців та українок

Сьогодні 00:36 109 0
Зеленський: Меркель та Саркозі - чекаємо у Бучі, побачите на власні очі закатованих українців та українок

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, звільненої від російських окупантів, щоб побачити наслідки співпраці Європи з путіним.

"Потрібні ще висновки. Не лише про росію. Але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю. Сьогодні 14-та річниця саміту НАТО (2008) у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із сірої зони на Сході Європи, сірої зони між НАТО та росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут усе дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини.

За оптимістичними дипломатичними формулюваннями, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була схована відмова приймати Україну до Альянсу. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед росією. Вони думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти росію, переконати її поважати Україну та нормально жити поруч із нами.

Через 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію та 8 років війни на Донбасі. А тепер ми боремося за життя у найстрашнішій війні у Європі за весь час після Другої світової війни. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу та побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок росії. Побачите на власні очі закатованих українців та українок.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно: ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, котрі це зробили проти наших людей. Окрім тих, хто віддав їм наказ. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях у таку Бучу, такий Гостомель, такий Харків, такий Маріуполь. У нас немає нерішучості.

14 років тому глава росії у Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни як Україна. А ми доводимо, що така країна є. Була й буде. Українська влада надасть детальні звіти про військові злочини всім закордонним партнерам і вимагатиме від Заходу введення ще суворіших санкцій проти росії", - зазначив Зеленський.

У вівторок, 5 квітня, військові злочини, скоєні російськими окупантами у передмісті Києва, будуть предметом розгляду на засіданні Ради безпеки ООН. Зеленський анонсував спеціальний юридичний механізм координації правоохоронців у розслідуванні військових злочинів російських окупантів та притягнення їх до відповідальності.

Коментарі ()
Популярне зараз
російські окупанти вбили футболіста Кудрівки російські окупанти вбили футболіста Кудрівки 156125 8
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram 6868 1
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 39916
Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар 2545 1
Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах 10699 1
російські злочинці вбили відомого гравця та тренера російські злочинці вбили відомого гравця та тренера 3195
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21223 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7704
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40237
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8150
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 14623 5
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219813 5