Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до Бучі, звільненої від російських окупантів, щоб побачити наслідки співпраці Європи з путіним.

"Потрібні ще висновки. Не лише про росію. Але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю. Сьогодні 14-та річниця саміту НАТО (2008) у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із сірої зони на Сході Європи, сірої зони між НАТО та росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут усе дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини.

За оптимістичними дипломатичними формулюваннями, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була схована відмова приймати Україну до Альянсу. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед росією. Вони думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти росію, переконати її поважати Україну та нормально жити поруч із нами.

Через 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію та 8 років війни на Донбасі. А тепер ми боремося за життя у найстрашнішій війні у Європі за весь час після Другої світової війни. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу та побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок росії. Побачите на власні очі закатованих українців та українок.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно: ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, котрі це зробили проти наших людей. Окрім тих, хто віддав їм наказ. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях у таку Бучу, такий Гостомель, такий Харків, такий Маріуполь. У нас немає нерішучості.

14 років тому глава росії у Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни як Україна. А ми доводимо, що така країна є. Була й буде. Українська влада надасть детальні звіти про військові злочини всім закордонним партнерам і вимагатиме від Заходу введення ще суворіших санкцій проти росії", - зазначив Зеленський.