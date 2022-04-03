Горуна: Русня - це попередня ланка еволюції людини

Бронзовий призер Олімпіади-2020 розповів чому ненавидить росіян

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна написав Есе на тему "Що для мене значить русня".

Відповідний пост з'явився у нього в Інстаграмі.

"Есе на тему "Що для мене значить русня". Орки. Дурні орки. Варвари. Первісні звірі. Вони не воюють, а вбивають. Ні розрахунків, ні тактики, навіть цінування власного життя. Безцільно нищать, ґвалтують та знущаються без наказів, мародерять без можливості збагачення. Спонтанні дикі істоти. Це не образи, це факт.

росія веде війну проти України

Русня - це попередня ланка еволюції людини. Примати, які не усвідомлюють значення своїх дій. Інфантили без власної волі. Ідіоти без свідомості. Вони керуються стимулом найвищого в ієрархії. Організми, які інстинктивно реагують на середовище, в якому вони існують, не вибираючи власної поведінки. Підпорядковані силою".

Актуально: Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади

Раби, якими керує страх. Істоти, наркотичні й п’яні, з головами, омитими інформаційною каналізацією. Це виродки без поваги один до одного, навіть серед власного стада. Готові до зради, як тільки зникне фактор сили чи страху. Меркантильні егоїстичні виродки без духовності й без пріоритету соціальних зв’язків. Нагадуємо: рівень нашої ненависті недостатній", - сказав Горуна.