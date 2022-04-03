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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 12 годину 3 квітня

Сьогодні 13:00 146 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 12 годину 3 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Відзначається проведення заходів підготовки особового складу та техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.

Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.

На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію республіки білорусь, з подальшим перекиданням зазначених підрозділів на територію російської федерації. 

На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин та Гоголів, підрозділами сил оборони здійснюється зачистка території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.

На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію російської федерації. 

В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог  забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію російської федерації.

На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил російської федерації, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ та ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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