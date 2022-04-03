Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
01.04.2022 22:30 38302
Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:12 189
Динамо узгодило перший спаринг
Вчора 18:12 930
Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу
Вчора 17:42 333
Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти
Вчора 17:29 2962 2
Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі
Вчора 17:15 3167
Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі
Вчора 13:39 1050
Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну
Вчора 10:39 815
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022
Вчора 10:10 433
Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України
Вчора 09:40 386
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 24 годину 2 квітня

Сьогодні 00:36 49 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 24 годину 2 квітня

Джерело - Чемпіон.

Завершується тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.

Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення “добровольчих” батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

На Поліському напрямку. Окупанти продовжують виведення підрозділів на територію республіки білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до російської федерації та республіки білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК “Іскандер”. Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію російської федерації.

Триває виведення до російської федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії  Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

Сили оборони України продовжують боронити нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат.

Разом до перемоги! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі 3167
Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО 1018
Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти 2962 2
Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі 1050
Свьонтек стане першою ракеткою світу Свьонтек стане першою ракеткою світу 1848
Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО 3062
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8129
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9288 3
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9920 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24226
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157386 5
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182324