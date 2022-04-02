Амосов знайшов свій чемпіонський пояс Bellator у звільненому Ірпені

Амосов повернув свій пояс

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон у напівсередній вазі Bellator Ярослав Амосов знайшов свій схований чемпіонський пояс в Ірпені.

Амосов захищав рідний Ірпінь у складі тероборони, а після звільнення міста від рашистів, він забрався у льох рідного дому, звідки витягнув пакет із поясом Bellator. За словами воїна територіальної оборони, його бійцівський трофей заздалегідь сховала його мати.

"Пояс із великою історією! Тепер я його точно не віддам. Мама його надійно сховала і він пережив бомбардування", - написав Амосов.

Раніше Амосов заявив про готовність захищати Україну.