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Амосов знайшов свій чемпіонський пояс Bellator у звільненому Ірпені

Вчора 23:11 171 0
Амосов повернув свій пояс
Амосов знайшов свій чемпіонський пояс Bellator у звільненому Ірпені
#Амосов, #Bellator

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон у напівсередній вазі Bellator Ярослав Амосов знайшов свій схований чемпіонський пояс в Ірпені.

Амосов захищав рідний Ірпінь у складі тероборони, а після звільнення міста від рашистів, він забрався у льох рідного дому, звідки витягнув пакет із поясом Bellator. За словами воїна територіальної оборони, його бійцівський трофей заздалегідь сховала його мати.

"Пояс із великою історією! Тепер я його точно не віддам. Мама його надійно сховала і він пережив бомбардування", - написав Амосов.

Раніше Амосов заявив про готовність захищати Україну.

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