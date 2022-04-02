Білодід: Ми хочемо нашої свободи

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід прокоментувала вторгнення росії в Україну.

"Усього за кілька днів моя реальність дуже змінилася. Виїжджаючи з міста, я побачила безліч машин, усі були в шоці, морально було дуже важко за цим спостерігати.

Серцем ми хочемо бути вдома, ми прагнемо якнайшвидше повернутися, але прямо зараз ми повинні продовжувати робити те, що вміємо якнайкраще.

Дзюдо дуже допомогло мені стати ментально сильнішою, і тренування також корисні для моєї душі.

За п’ять днів в Ужгороді я почала розуміти, що не можу залишитися. Фізично я нічого не могла робити і перебувала в стані депресії, мені потрібно було працювати, це була моя дзюдоїстська сутність.

Було справді складно залишити своє життя, але це послужило для мене великим уроком. У мене завжди був план, і тепер я знаю, що можу втратити все в одну мить.

Тепер усе, що я хочу зробити, це допомогти тим, хто вдома. Фотографії, які ви бачите, не передають всього того, що було зруйновано, але все ще можна відновити.

Наше життя, наші будинки - ми хочемо повернути все це, допомогти тим, хто бореться - їжею, чи медичною допомогою. Ми хочемо нашої свободи", - сказала Білодід.