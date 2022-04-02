Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі

Шон Пенн не сидить склавши руки

Джерело - Чемпіон.

Відомий актор Шон Пенн не лише пожертвував гроші та висвітлює ситуацію в Україні, а й особисто приїжджав до нас.

Раніше він побував у Львові та обговорив із Максимом Козицьким (начальник Львівської військової адміністрації) можливості співпраці.

Нині Пенн звернувся до мільярдерів з усього світу.

"Дві ескадрильї F-15 або F-16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські МІГи або СУ), управлінню якими можна швидко навчити (3 тижні) українських авіаторів, коштуватимуть покупцям приватного сектора приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 мільйонів доларів на протиракетну оборону, щоб отримати 500 мільйонів доларів. Один мільярдер міг би завершити війну в Україні. Звичайно, є доповнення до озброєння та підтримки креативних злітно-посадкових смуг, але, здається, варто подумати", - заявив Пенн.