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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 2 квітня

Сьогодні 08:40 161 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 2 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій  на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. 

Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”. 

Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року .

Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем. 

Разом переможемо! Слава Україні!

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