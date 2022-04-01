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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 1 квітня

Сьогодні 08:39 160 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 1 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Спостерігається продовження  часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях. 

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”.

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Разом переможемо! Слава Україні!

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