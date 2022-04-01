В Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахматиста

Федерація шахів України повідомила, що проти російського шахматіста Сергія Карякіна відкрили кримінальну справу.

"ФШУ повідомляє, що стосовно злочинних публічних закликів Сергія Карякіна правоохоронними органами України 29 березня 2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (відкрита кримінальна справа).

Тепер в межах цього кримінального провадження будуть вчинятися слідчі дії для притягнення Карякіна до кримінальної відповідальності.

Попередня кваліфікація його дій ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Паралельно подаються аналогічні заяви стосовно скоєння злочинів Анатолієм Карповим, Сергієм Шиповим і Аркадієм Дворковичем", - йдеться в заяві федерації.