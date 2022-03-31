Саладуха: Саме поляки проявили себе як справжні наші брати

Українська легкоатлетка та народний депутат України Ольга Саладуха відзначила допомогу поляків у боротьбі з російським вторгненням в Україну.

Про це вона розповіла у Facebook.

"Щодня ми бачимо приклади щирої підтримки українців з боку спортсменів різних країн світу. Це не лише слова співчуття, але й реальні дії на допомогу нашій армії та мирному населенню. Така одностайність світової спортивної спільноти по-справжньому надихає і додає сил.

Один з останніх красномовних жестів – ініціатива польського зіркового футболіста, форварда Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського. Він виставив на аукціон свою футболку національної збірної з написом Stop War. Усі виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України. Я дякую Роберту Левандовському, а в його обличчі всьому польському народу, за нечувану солідарність з Україною в тяжкий для неї час!

Не применшуючи значення допомоги інших країн, можна впевнено стверджувати - саме поляки проявили себе як справжні наші брати. Недарма кажуть, що друг пізнається в біді. І розв’язана проти України війна продемонструвала та зміцнила польсько-українську дружбу, яку ми усі цінуємо і якою пишаємося.

Спротив, що чинять сьогодні українці, увійде в світову історію, як прояв незламності та героїзму. Але так само ніколи не забудеться подвиг поляків, що гостинно приймають в себе мільйони наших громадян, надають потужну волонтерську допомогу, спрямовують кошти на гуманітарні та військові потреби української держави.

Дякую вам! Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом обов’язково переможемо!", - написала Саладуха.