Контракт Гран-прі оцінюють у 55 мільйонів доларів за сезон

Джерело - De Telegraaf.

П’ять гонщиків Формули-1 були проти продовження Гран-прі Саудівської Аравії через загрозу ракетної атаки на Джидду з боку єменських хуситів.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Виходити на трасу не хотіли Льюїс Гамілтон, Джордж Расселл (обидва – Мерседес), Фернандо Алонсо ( Альпін), Карлос Сайнс ( Феррар) і П’єр Гаслі ( Альфа Таурі).

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Після обговорень за участю керівників Ф-1, ФІА та команд, а також пілотів та представників влади Саудівської Аравії, було вирішено продовжити виступи.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Саудівської Аравії.