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Рашисти в Харкові вбили батька провідного українського бадмінтоніста

Сьогодні 17:32 498 0
Рашисти в Харкові вбили батька провідного українського бадмінтоніста
#Почтарьов

Джерело - Чемпіон.

У Харкові під час обстрілів російськими бомбами та рекатами загинув батько першої ракетки України з бадмінтона Артема Почтарьова.

"Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2007 року. Дивлюсь новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів; це так боляче... особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама і бабуся досі в Харкові. З Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія – на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян", - зізнався бадмінтоніст.

Нагадаємо, Почтарьов представляв Україну на Олімпіаді 2020 в Токіо.

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