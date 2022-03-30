У Харкові під час обстрілів російськими бомбами та рекатами загинув батько першої ракетки України з бадмінтона Артема Почтарьова.

"Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2007 року. Дивлюсь новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів; це так боляче... особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама і бабуся досі в Харкові. З Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія – на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян", - зізнався бадмінтоніст.