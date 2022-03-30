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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 30 березня

Сьогодні 06:58 406 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 30 березня

Джерело - Чемпіон.

Розпочався тридцять п'ятий день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгнення.

Російський ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.

З окупованих територій Грузії перевели підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до Південного військового округу ЗСУ РФ іторія України з метою вербування до Збройних Сил України російська федерація.

З 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГ загальною чисельністю до 1200 російських та осетинських військовослужбовців. Сформовано два підрозділи 7-ї військової бази, а це близько 800 осіб.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії проти місцевого населення.

Таким чином, у населеному пункті Велика Білозірка підрозділи російських окупантів розкидалися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками.

У місті Мелітополі російські окупанти на околицях міста облаштували пункти пропуску та посилили режим об'їзду.

Російський ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих мешканців, затримувати проукраїнських активістів та урядовців в Україні.

На тимчасово окупованій території Луганщини окупаційна влада планує з 1 квітня цього року провести чергову хвилю мобілізації. Не исключено, що такі зусилля будуть докладати на нещодавно окупованих територіях області.

За наявною інформацією, збройні формування РФ продовжують мати проблеми з кадровим укомплектуванням підрозділів. Таким чином, військовослужбовці 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після участі у війні з Україною, почали подавати звіти з проханням розірвати контракт та відправити їх на постійне місцезнаходження на фурт ер сервіс.

За минулу добу Об'єднані сили України відбили чотири атаки російських окупантів на Донецькій та Луганській областях. Наші воїни знищили 7 танків, 7 одиниць бронетехніки, 2 машини та протитанкову гармату. Ворог зазнав жертв.

Давайте переможемо разом! Слава Україні!

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