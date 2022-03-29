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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 12 ранку 29 березня

Сьогодні 12:39 126 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 12 ранку 29 березня

Джерело - Чемпіон.

Триває тридцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції", не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках - витісняють ворога.

Разом переможемо! Слава Україні!

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