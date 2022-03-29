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У Маріуполі загинув екскапітан збірної України

Сьогодні 11:57 433 0
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України

Джерело - Tribuna.com.

У Маріуполі загинув колишній капітан національної збірної України з водного поло Євген Обедінський.

Про це заявив його батько, Заслужений тренер України Олександр Обедінський.

"17 березня 2022 року в Маріуполі загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець", капітаном національної збірної України.

Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся тато, я впораюся.

У нас були дуже теплі та довірчі стосунки і ми з любов’ю ставилися одне до одного. Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені", - зазначив Олександр Обедінський.

У грудні 2021-го Обедінському діагностували пухлину головного мозку.

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