Магучіх: Я мала показати світові міць України

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті світу у приміщенні.

"Я отримала багато повідомлень. Щось на кшталт: "Дякую тобі за привід посміхнутися". У них дуже багато поганих новин - адже вони воюють. Але коли українці побачили, як я перемогла, що виграла золоту медаль для України, це показало силу українського народу.

Я дала трохи позитивних почуттів. Сфокусуватися було непросто, але я мала показати світові міць України. У нас сильні люди, які не здаються і захищатимуть свободу та незалежність на будь-якому фронті", - зазначила Магучіх.