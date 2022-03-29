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Магучіх: Я мала показати світові міць України

Сьогодні 14:40 179 0
Українська стрибунка - про перемогу на чемпіонаті світу
Магучіх: Я мала показати світові міць України
#Ярослава Магучіх

Джерело - bbc.com.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті світу у приміщенні.

"Я отримала багато повідомлень. Щось на кшталт: "Дякую тобі за привід посміхнутися". У них дуже багато поганих новин - адже вони воюють. Але коли українці побачили, як я перемогла, що виграла золоту медаль для України, це показало силу українського народу.

Я дала трохи позитивних почуттів. Сфокусуватися було непросто, але я мала показати світові міць України. У нас сильні люди, які не здаються і захищатимуть свободу та незалежність на будь-якому фронті", - зазначила Магучіх.

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