Бех-Романчук: Такої напруги ми явно ніколи ще не відчували

Віцечемпіонка світу в потрійному стрибку Марина Бех-Романчук розповіла про тренувальний процес на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України.

"До виїзду у Белград тренувалась у своєму рідному місті. Логічно, що наші тренування були дуже складними через постійні сирени. Дуже часто були моменти, коли, виїжджаючи на тренування, лунала сирена. Мені доводилось повертатись додому, щоб пересидіти цей час у безпечному місці власного будинку. Бували випадки, що прямо під час тренувального процесу була тривога. У такому випадку спускали у підвал та пересиджували її там.

Війна дуже вплинула на моральний стан. Постійно читала новини, щоб бути у курсі подій, та хвилювалась за країну. Тому це теж вплинуло, додало труднощів тренувальному процесу. Але навіть попри це, потрібно було виходити на доріжку та тренуватись. Такої напруги ми явно ніколи ще не відчували", - сказала Бех-Романчук.