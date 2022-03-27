Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо

Українка здобула "золото" у ваговій категорії до 78 кг.

Джерело - Чемпіон.

Єлизавета Литвиненко стала переможницею юніорського Кубка Європи з дзюдо, що відбувається в Афінах (Греція).

18-річна українка здобула золото у ваговій категорії до 78 кг.

У стартовому раунді Литвиненко здолала опір представниці Туреччини Хавва-Нур Топоглу, після чого у півфіналі змусила капітулювати кіпріотку Жанет Мічаілідоу, а у фіналі завдяки двом кидкам на оцінку "Ваза-арі" здобула перемогу над Юною Долгілевич з Латвії.

Нагадаємо, відомий дзюдоїст зі зброєю захищає Україну.