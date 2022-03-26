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Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені

Вчора 23:52 135 0
Анжеліка Терлюга прокоментувала повернення до тренувань
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга повертається до тренувань.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Дякую президенту олімпійського комітету Сергію Назаровичу Бубці за підтримку в цей звичайно тяжчий час для України. Дякую, що підтримали, що ви є на зв’язку, що мотивуєте рухатись далі. Ви є прикладом для мене. 

Було прийнято рішення продовжити робити те, що я дійсно вмію робити найкраще – карате. Хочу бути корисною для держави. Буду захищати гідність України на міжнародній арені.

Я повернулась до тренувань, незважаючи на всі обставини. 

Для більш інтенсивної підготовки до змагань буду вимушена їхати з Одеси найближчим часом.

Також хочу подякувати НОК України, олімпійську команду та IOC Solidarity fund за підтримку та допомогу спортсменам завжди і всюди. З Україною в серці", – розповіла Терлюга.

Читайте також: Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром

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Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

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