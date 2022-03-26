Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну

Срібний призер Пекіна-2022 Олександр Абраменко поділився розповів про спілкування з російськими спортсменами.

Про це розповів сам спортсмен.

"На Олімпіаді стежив за новинами та чув, що Росія збирається напасти, але до останнього не міг повірити, що таке трапиться.

Я живу поруч з аеропортом Жуляни, і було страшно, коли його бомбардували ракетами та одна влучила у житловий багатоповерховий будинок.

Також моторошно було, коли часто бачив як спрацьовує система ППО та збиває ракети близько, що аж вибухова хвиля діставала до будинку.

Іллю (Буров – російський фрістайліст) я привітав як спортсмен спортсмена. Хоча фото і не було моєю ініціативою, це обговорювали ті ЗМІ, які, окрім смажених фактів, нічого цікавого не можуть написати, щоб їх читали та заходили на сайти.

Він писав мені, питав що в нас відбувається, я йому розповів все як є. Він був у щоці від того, що я йому розповів, адже їм по ТВ показують зовсім іншу картинку.

Думаю, що всі російські спортсмени, які мовчать про ситуацію в Україні, або вірять пропаганді, яка у них йде по телебаченню, або бояться відповідальності за свої висловлювання на цю тему", – сказав Абраменко.