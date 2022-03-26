Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:54 34718
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Сьогодні 08:40 346
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
Вчора 21:27 1030
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
Вчора 21:17 1806
Бейл назвав умову завершення кар'єри
Вчора 20:44 584
Ребров: В Україні вбивають дітей, а росіяни говорять про якусь кока-колу
Вчора 19:57 692
Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України
Вчора 19:46 766
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів
Вчора 18:55 14320
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони
Вчора 17:02 22981
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Вчора 17:00 15274
Прямі трансляції

Parimatch завершив відкликання франшизи з Росії на юридичному та технічному рівнях

Сьогодні 18:19 245 0
Parimatch завершив відкликання франшизи з Росії на юридичному та технічному рівнях

Джерело - Чемпіон.

Раніше анонсоване відкликання франшизи Parimatch з Росії закінчено, а будь-яка співпраця припинена. Росія відключена від софту Parimatch Tech і не має права використовувати бренд Parimatch у жодних форматах та на жодних майданчиках. Ніякого ребрендингу чи рестайлінгу. 

Станом на 26 березня 2022 року завершені всі юридичні та технічні процеси, необхідні для остаточного відкликання франшизи Parimatch із Росії.

Це означає повну заборону на використання рекламних матеріалів, символіки, кольорів, глобальних амбасадорів і слоганів Parimatch на території РФ, а також заборону використання символіки для локальних амбасадорів. Крім того, РФ була відключена від усіх ексклюзивних та загальних технологічних рішень холдингу Parimatch Tech. Тобто, платформа Parimatch у Росії більше не працює.

Через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, Наглядова рада міжнародної холдингової компанії Parimatch Tech ще в лютому прийняла рішення відкликати франшизу на використання бренду та технологічних рішень Parimatch на території РФ, а 1 березня 2022 року почався процес виведення бренду. Цьому передувала підготовка всіх необхідних пакетів документів та направлення їх до ТОВ “Бетрінг”, що використовувало торгову марку Parimatch згідно з договором франшизи. 

“Війна, розв'язана Росією проти держави та народу України, зробила неприйнятним для нас використання бренду та технологічних рішень Parimatch Tech на території РФ. Ми зупинили підтримку на рівні операційних та технічних процесів, а також відкликали можливість використання бренду Parimatch”, - заявив Роман Сиротян, co-CEO Parimatch Tech.

“Прийняте Наглядовою радою рішення про вихід бренду Parimatch із російського ринку втілене на всіх рівнях. Відтепер будь-яка присутність Parimatch у РФ буде порушенням інтелектуальних прав. Це не ребрендинг або рестайлінг, це повне відключення від франшизи. Ми не маємо жодних зв'язків і відношення до подальшої діяльності компанії ТОВ “Бетрінг”, - прокоментував Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Шахтарі відреагували на відхід Де Дзербі У Шахтарі відреагували на відхід Де Дзербі 1733
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 34718
Агент Кулібалі проведе переговори з Барселоною Агент Кулібалі проведе переговори з Барселоною 891
Чемпіон Франції готує трансфер оборонця Динамо Чемпіон Франції готує трансфер оборонця Динамо 1470
По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 9098
Бущан: Гравці Динамо домовилися не афішувати свою допомогу ЗСУ Бущан: Гравці Динамо домовилися не афішувати свою допомогу ЗСУ 873
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6523
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 14403 5
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182187
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21525 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92100
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7609