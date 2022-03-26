Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:54 34606
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Сьогодні 08:40 304
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
Вчора 21:27 939
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
Вчора 21:17 1505
Бейл назвав умову завершення кар'єри
Вчора 20:44 559
Ребров: В Україні вбивають дітей, а росіяни говорять про якусь кока-колу
Вчора 19:57 644
Усик пояснив важливість бою з Джошуа для України
Вчора 19:46 714
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів
Вчора 18:55 11395
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони
Вчора 17:02 22568
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Вчора 17:00 14995
Прямі трансляції

Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться незважаючи на ракетний удар

Сьогодні 13:36 266 0
Рішення підтримали керівники усіх команд
Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться незважаючи на ракетний удар
#Формула 1, #Гран-прі Саудівської Аравії

Джерело - Sky Sports.

Етап Формули-1 у Саудівській Аравії відбудеться за розкладом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Проведення Гран-прі на трасі в Джидді було під загрозою після того, як одне з нафтових сховищ компанії Aramco, розташоване в Джидді приблизно за 10 км від автодрому, було знищено ракетним ударом, відповідальність за який взяли на себе єменські хусити.

Керівник Ф-1 Стефано Доменікалі заявив, що влада Саудівської Аравії дала учасникам гарантії безпеки і що Гран-прі все одно відбудеться.

Рішення підтримали керівники усіх команд.

Коментарі ()
Популярне зараз
ФІФА може зробити російську мову офіційною в організації ФІФА може зробити російську мову офіційною в організації 2177 1
У Шахтарі відреагували на відхід Де Дзербі У Шахтарі відреагували на відхід Де Дзербі 1525
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 34606
По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 По Джидді завдали ракетного удару під час практики Формули-1 6087
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів 11395
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання 1505
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19894
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 37436
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172489 6
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26792 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8058
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24087