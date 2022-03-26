Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться незважаючи на ракетний удар

Рішення підтримали керівники усіх команд

Джерело - Sky Sports.

Етап Формули-1 у Саудівській Аравії відбудеться за розкладом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Проведення Гран-прі на трасі в Джидді було під загрозою після того, як одне з нафтових сховищ компанії Aramco, розташоване в Джидді приблизно за 10 км від автодрому, було знищено ракетним ударом, відповідальність за який взяли на себе єменські хусити.

Керівник Ф-1 Стефано Доменікалі заявив, що влада Саудівської Аравії дала учасникам гарантії безпеки і що Гран-прі все одно відбудеться.

Рішення підтримали керівники усіх команд.