Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться незважаючи на ракетний удар

Джерело - Sky Sports.
Етап Формули-1 у Саудівській Аравії відбудеться за розкладом.
Про це повідомляє Sky Sports.
Проведення Гран-прі на трасі в Джидді було під загрозою після того, як одне з нафтових сховищ компанії Aramco, розташоване в Джидді приблизно за 10 км від автодрому, було знищено ракетним ударом, відповідальність за який взяли на себе єменські хусити.
Керівник Ф-1 Стефано Доменікалі заявив, що влада Саудівської Аравії дала учасникам гарантії безпеки і що Гран-прі все одно відбудеться.
Рішення підтримали керівники усіх команд.