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Збірна України відмовилась від участі у чемпіонаті Європи

Сьогодні 18:27 257 0
Чоловіча збірна з вільної боротьби буде захищати Україну
Збірна України відмовилась від участі у чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилась їхати на чемпіонат Європи.

Про це розповів президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько.

"Уже за кілька днів, 28 березня, у Будапешті розпочнеться чемпіонат Європи з вільної боротьби.

Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби прийняли рішення, що вони повинні залишатись у своїй рідній країні та захищати її. Зараз ми боремось за свободу та незалежність всієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона уже близько.

Натомість жіноча збірна вже близько тижня знаходиться у Будапешті та посилено тренується, щоб показати якнайкращі результаті на чемпіонаті.

І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо жовтий прапор на п’єдесталі. Слава Україні", – розповів Копитько.

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