Збірна України відмовилась від участі у чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилась їхати на чемпіонат Європи.

Про це розповів президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько.

"Уже за кілька днів, 28 березня, у Будапешті розпочнеться чемпіонат Європи з вільної боротьби.

Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби прийняли рішення, що вони повинні залишатись у своїй рідній країні та захищати її. Зараз ми боремось за свободу та незалежність всієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона уже близько.

Натомість жіноча збірна вже близько тижня знаходиться у Будапешті та посилено тренується, щоб показати якнайкращі результаті на чемпіонаті.

І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо жовтий прапор на п’єдесталі. Слава Україні", – розповів Копитько.