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Російський олімпійський чемпіон залишився без німецького спонсора

Сьогодні 19:25 262 0
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Російський олімпійський чемпіон залишився без німецького спонсора
#Олександр Большунов

Джерело - suspilne.media.

Триразовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Алєксандр Большунов залишився без ще одного спонсора - німецького бренду рукавичок Kinetixx.

Про це повідомляє VG.

Компанія розірвала контракти з усіма російськими спортсменами, а її менеджер з маркетингу зимових видів спорту Гельмут Ганус шокований тим, що Большунов узяв участь у концерті-мітингу в Москві. Захід був присвячений восьмим роковинам незаконної окупації українського Криму.

"Це було божевілля й ідіотизм. У мене немає слів. Він [Большунов] виявився прихильником Путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанціюємося від цього", - наголосив Ганус.

Раніше від співпраці з російськими лижниками також відмовились такі бренди, як виробник мастильних матеріалів Swix і виробник лижного екіпірування Rossignol.

Нагадаємо, Большунов виграв лижний марафон на Олімпіаді-2022.

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