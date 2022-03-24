Стали відомі подробиці затримання Мак-Грегора

Мак-Грегору загрожує штраф або ув'язнення

Колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора затримали в Дубліні за небезпечне водіння.

Представниця ірландського бійця Карен Кесслер розповіла про подробиці арешту Макгрегора.

За словами менеджера, Конор здав аналізи на алкоголь та наркотики після того, як його зупинила поліція.

"Містер Мак-Грегор їхав до спортзалу, коли його зупинила ірландська поліція за можливе порушення правил дорожнього руху. Він здав аналізи на наркотики та алкоголь у відділенні", - йдеться у повідомлені.

Мак-Грегор випущений під заставу до суду. Конору загрожує штраф у розмірі 5,5 тисячі доларів або тюремне ув'язнення терміном до шести місяців, або два покарання відразу.