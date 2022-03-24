Зеленський: 24 березня - місяць нашого спротиву

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та народів світу.

"Вільні люди вільного світу!

Українці та громадяни всіх держав, які цінують свободу!

Друзі!

24 березня - місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву Української держави, українського народу безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашому захисту від намагання нас знищити. Стерти з лиця землі.

Початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися.

Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя. Дає життю сенс.

Але їх багато! Окупантів усе ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку. Авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей.

Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством.

Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень - університети, житлові квартали... Що завгодно! Російські війська не знають межі зла.

Але...

(звертається англійською - прим.)

Війна Росії - це не тільки війна проти України. Його значення набагато ширше. Росія розпочала війну проти свободи як вона є.

Це лише початок для Росії на українській землі. Росія намагається перемогти свободу всіх людей у ​​Європі. Усіх людей у ​​світі. Вона намагається показати, що значення має лише груба і жорстока сила.

Вона намагається показати, що люди не мають значення, як і все інше, що робить нас людьми. Ось чому ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну.

Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних людей тривають. Вже місяць! Так довго! Це розриває моє серце, серця всіх українців і кожної вільної людини на планеті.

Тому я прошу вас протистояти війні! Починаючи з 24 березня - рівно через місяць після російського вторгнення... З цього дня і після того.

Покажіть свою підтримку! Приходьте зі своїх офісів, з дому, зі своїх шкіл та університетів. Приходьте в ім’я миру. Приходьте з українською символікою, щоб підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя.

Приходьте на свої площі, на свої вулиці. Зробіть себе видимим і почутим. Скажіть, що люди важливі. Свобода має значення. Мир має значення. Україна має значення.

З 24 березня. У центрах ваших міст. Усі разом, хто хоче зупинити війну.

А сейчас хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации.

Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете.

Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день все больше.

Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать.

Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своих людей.

Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится – это будет непременно, – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию.

Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это.

Усі опитування показують, що народи Європи й Америки нас підтримують.

Я вдячний усім вам за це. Вдячний від імені України. Кожному у Євросоюзі, США, Канаді, Великій Британії та інших країнах за підтримку нас. За підтримку свободи. За підтримку України.

24 березня у Європі, у Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт "Великої сімки".

Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя.

Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і "Великої сімки".

Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють із деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну.

На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив.

Життя можна захистити тільки в єдності. Свобода має бути озброєною.

Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки й сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалася до цієї ганебної війни.

Ми просили закрити наше небо. І ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою й без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні.

Вільні люди вільного світу!

Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось у НАТО, ЄС чи у "Великій сімці". Зламати й перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня.

Українці! Українки! Усі наші герої!

Вже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському Президенту.

Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них діла. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє.

Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти.

Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка й Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні. Після нашої перемоги. Яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності.

Ми всі - українці. Ми всі - європейці. Ми всі - вільні люди вільного світу.

У єдності! На полі бою й на політичних посадах, на мітингах і на самітах, у роботі й у спілкуванні з людьми. Усіма своїми діями ми повинні спонукати Росію шукати мир. Усіма своїми діями ми повинні наближати перемогу свободи.

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Вічна слава усім нашим героям!

Слава Україні", - сказав Зеленський.