Олімпійського чемпіона Ріо-2016 позбавили золота

Казахстанський важкоатлет Ніджат Рагімов позбавлений звання олімпійського чемпіона, яке здобув на Іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Про це повідомляється на сайті Спортивного арбітражного суду (CAS).

Спортсмена визнали винним у справі про вживання допінгу.

Рагімов у 2016 році здобув "золото" у ваговій категорії до 77 кг. Під час виступу йому вдалося встановити світовий рекорд: у поштовху він підняв 214 кг.

Востаннє Рагімов виходив на старт у грудні 2019 року. А ще у квітні 2021-го казахстанський важкоатлет отримав відсторонення від міжнародної федерації через звинувачення у допінгу: спортсмена звинувачували у підробці проб сечі, зокрема і під час виступу на Олімпіаді-2016.

Справа Рагімова потрапила під розгляд у Спортивний арбітражний суд. CAS став на бік міжнародної федерації і визнав важкоатлета винним.