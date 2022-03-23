Epic Games зібрала 50 млн доларів для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні

Також в акції підтримки бере учать Xbox

Американська компанія з розробки комп’ютерних ігор Epic Games зібрала 50 мільйонів доларів для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Epic Games направить у вигляді гуманітарної допомоги весь дохід, який принесе гра Fortnite з 20 березня по 3 квітня 2022 року.

Також в акції бере учать Xbox.

Ця програма не вплине на прибутки авторів гри. Epic окремо робитиме виплати за використання кодів авторів, щоб весь дохід Epic, який принесе Fortnite за цей часовий проміжок, був розподілений між гуманітарними організаціями.