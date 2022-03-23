Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 12:51 31881
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 565
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 486
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 852 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 460
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 522
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Вчора 10:24 571
Ястремська не дограла матч на турнірі у Маямі
Вчора 09:11 901
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Вчора 08:24 1203
Суркіс вивіз з України онуків-призовників
21.03.2022 21:55 2567
Прямі трансляції

Epic Games зібрала 50 млн доларів для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні

Сьогодні 12:56 165 0
Також в акції підтримки бере учать Xbox
Epic Games зібрала 50 млн доларів для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні

Джерело - Tribuna.com.

Американська компанія з розробки комп’ютерних ігор Epic Games зібрала 50 мільйонів доларів для підтримки людей, які постраждали від війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Epic Games направить у вигляді гуманітарної допомоги весь дохід, який принесе гра Fortnite з 20 березня по 3 квітня 2022 року.

Також в акції бере учать Xbox.

Ця програма не вплине на прибутки авторів гри. Epic окремо робитиме виплати за використання кодів авторів, щоб весь дохід Epic, який принесе Fortnite за цей часовий проміжок, був розподілений між гуманітарними організаціями.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру 1105
Нападник Ліверпуля перейде у Мілан Нападник Ліверпуля перейде у Мілан 1022
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1317
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України 1177
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 1064
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 1063
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24293
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6168 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2885 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 12514
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4128
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19201