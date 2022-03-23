Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 12:51 31796
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 512
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 456
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 811 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 441
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 443
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Вчора 10:24 553
Ястремська не дограла матч на турнірі у Маямі
Вчора 09:11 859
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Вчора 08:24 1165
Суркіс вивіз з України онуків-призовників
21.03.2022 21:55 2488
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 23 березня

Сьогодні 09:25 174 0
Оперативна інформація станом на 06.00 23.03.2022
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 ранку 23 березня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

На території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.

На території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території республіки білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31796
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1155
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 980
У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012 У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012 1160
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 994
Стаховський: Мене здивував весь український народ Стаховський: Мене здивував весь український народ 1522
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26670 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11750
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4538 7
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8013
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46925 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 15722