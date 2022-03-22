Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити

Дворазова чемпіонка Олімпіади-1996 Лілія Подкопаєва звернулася до світової спільноти із закликом допомогти Україні, яка протистоїть російській військовій агресії.

"Я - Лілія Подкопаєва, чемпіонка Олімпійських ігор-1996, мати трьох дітей та українка. Сьогодні Україна перебуває під атакою Росії. Українські діти ховаються у бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи будуть вони жити завтра. 110 дітей уже вбито у цій страшній війні.

Сьогодні весь світ спостерігає за цією війною онлайн. Я закликаю вас не дивитися на свої екрани та висловлювати занепокоєння. Я закликаю вас до дій. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм урядом та попросіть закрити небо над Україною.

Допоможіть Україні переважити у цій страшній війні. Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відновитись. Слава Україні", - заявила Подкопаєва.