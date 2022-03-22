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У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012

Сьогодні 13:55 380 0
З 2014 до 2016 року легкоатлетка вже відбувала дискваліфікацію за допінг
У російської олімпійської чемпіонки через допінг відберуть золоту медаль Лондона-2012

Джерело - Tribuna.com.

Російська олімпійська чемпіонка у спортивній ходьбі Олена Лашманова дискваліфікована на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє AIU.

Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU) повідомляє, що рішення ухвалено на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії (LIMS).

Дискваліфікація відраховується з 9 березня 2021 року. Анульовано результати спортсменки, показані у період з 18 лютого 2012 року по 3 січня 2014 року. Таким чином, Лашманова буде позбавлена ​​золотих медалей Олімпіади-2012 у Лондоні та чемпіонату світу-2013 у Москві.

З 2014 до 2016 року легкоатлетка вже відбувала дискваліфікацію за допінг.

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