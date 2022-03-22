Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 12:51 31491
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Сьогодні 14:09 174
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Сьогодні 10:24 334
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Сьогодні 08:24 563
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Вчора 20:38 721
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Вчора 20:10 838
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Вчора 18:12 202230
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Вчора 17:26 716
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Вчора 12:41 906
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Вчора 11:40 609
Прямі трансляції

Нікітін: Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни

Сьогодні 13:25 230 0
Нікітін: Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни
#Максим Нікітін

Джерело - suspilne.media.

Український фігурист Максим Нікітін відреагував на інформацію про те, що російський тренер Олександр Жулін виступає за скасування санкцій для російських фігуристів.

"Я приблизно розумію його настрій, але я не читав його останні інтерв’ю, тому не можу прокоментувати ці слова. На чемпіонаті світу не буде російських і білоруських спортсменів.

Якщо чесно, з одного боку, якби я був спортсменом із Чехії чи з будь-якої іншої європейської країни, яка не веде війну, то я б сказав: "А до чого тут спортсмени?" Але в нашому випадку я вважаю, що це правильне рішення.

Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ. 

У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм. 

Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас - ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", - сказав Нікітін.

Нагадаємо, що Жулін раніше співпрацював з Нікітіним та його партнеркою Олександрою Назаровою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Анчелотті відреагував на розгром від Барселони Анчелотті відреагував на розгром від Барселони 1211 1
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 202230
У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів 4357
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31491
Суркіс вивіз з України онуків-призовників Суркіс вивіз з України онуків-призовників 1856
Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії 1443
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6585
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17775
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3690 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16379
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11944
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3915