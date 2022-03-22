Нікітін: Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни

Український фігурист Максим Нікітін відреагував на інформацію про те, що російський тренер Олександр Жулін виступає за скасування санкцій для російських фігуристів.

"Я приблизно розумію його настрій, але я не читав його останні інтерв’ю, тому не можу прокоментувати ці слова. На чемпіонаті світу не буде російських і білоруських спортсменів.

Якщо чесно, з одного боку, якби я був спортсменом із Чехії чи з будь-якої іншої європейської країни, яка не веде війну, то я б сказав: "А до чого тут спортсмени?" Але в нашому випадку я вважаю, що це правильне рішення.

Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ.

У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм.

Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас - ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", - сказав Нікітін.