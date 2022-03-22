Тамбері приклеїв на плече прапор України

Італійський легкоатлет Джанмарко Тамбері підтримав українців під час виступу на чемпіонаті світу в Белграді.

Тамбері наклеїв на плече прапор України, а також написав під ним прізвища українських спортсменів Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, які виступали з ним у секторі для стрибків у висоту.

Зазначимо, що Тамбері - олімпійський чемпіон Токіо-2020. У Сербії він здобув бронзову медаль.