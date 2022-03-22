Джерело - sport.ua.
Італійський легкоатлет Джанмарко Тамбері підтримав українців під час виступу на чемпіонаті світу в Белграді.
Тамбері наклеїв на плече прапор України, а також написав під ним прізвища українських спортсменів Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, які виступали з ним у секторі для стрибків у висоту.
Зазначимо, що Тамбері - олімпійський чемпіон Токіо-2020. У Сербії він здобув бронзову медаль.
"Дуже радий, що здобув бронзу на чемпіонаті світу. Це був непростий турнір. Данина Бондаренку та Проценку? Хотів стрибнути і для них також", - зазначив Тамбері.