Горуна: росіяни не лише зомбовані, а й продажні

Відомий український каратист Станіслав Горуна прокоментував фашистський мітинг росіян з виступом путіна на Лужніках 18 березня.

"Вони не лише зомбовані, а й продажні. У них дуже примітивне мислення, не кажучи що вони меркантильні. Туди зігнали масово студентів за залік і працівників комунальних та державних підприємств. У них все чемно. Пішла вказівка зверху і всі як стадо поперлися на стадіон. Вони ж також ведуть у себе інформаційну війну, проплачують блогерів та медійників.

Хоча взагалі є питання, чи все це дійство відбулося? Багато виникло питань з технічною стороною трансляції. Плюс було помічено, що використовували в трансляції кадри з попередніх мітингів. І як завжди, одні й ті сам люди, що виглядає дуже підозріло. Хоч би що там було, але вони закопують себе все глибше й глибше", - заявив Горуна.