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Борзов: Цінуйте вірних друзів та спокій дітей, бережіться війни та розрухи

Сьогодні 14:25 188 0
Легендарний легендарний спортсмен і функціонер розказав, де знаходиться під час війни з росією
Борзов: Цінуйте вірних друзів та спокій дітей, бережіться війни та розрухи
#Валерій Борзов

Джерело - milliyet.com.tr.

Дворазовий олімпійський чемпіон Мюнхена-1972 зі спринтерського бігу, перший міністр спорту України Валерій Борзов під час війни з росією перебуває у Києві.

Про це заявив сам Борзов.

"Я знаходжусь у Києві разом зі всіма чоловіками, які готові захищати себе та місто. На вулицях Києва майже нема людей, багато сімей з дітьми знаходяться в підвалах, безпечних приміщеннях або вдома і чекають повітряної тривоги. Ситуація нагадує смертельну гру в російську рулетку. Кожну хвилину чекаємо удару ракети у житловий будинок і радіємо, коли смерть пролетіла повз людей.

Проблеми українців різні, в залежності від рівня трагічності ситуації, в якій вони перебувають. Головна допомога, яка нам потрібна - це купол безпеки сьогодні та на майбутнє.

Війна та пандемія в тандемі підривають основи спортивної практики та філософії. Інструментарій виживання треба підбирати з урахуванням індивідуальних проблем та можливостей. Планувати процес підготовки можна вдома - в місцях, де тихо, та на запрошення друзів - за кордоном. Це стосується всіх видів спорту і особливо пріоритетних для України.

Війна і пандемія закладають складнощі підготовки спортивного резерву на первинному рівні. Ця прогалина негативно зіграє в майбутньому. Можна очікувати тенденцію до зниження рівня спортивних результатів та зменшення кількості фіналістів на змаганнях вищого рівня.

Спортивна родина України уклінно вдячна всім благодійникам за доброту в цей скрутний для нас час, що не залишила нас без своєї уваги та співчуття.

Під час бомбових атак ворога постраждали спортивні споруди багатьох міст України, особливо Харкова та Маріуполя. Після війни ми підрахуємо загальний обсяг збитків.

Підтримка турецьких клубів та спортивних організацій для нас не новина, ми давно співпрацюємо. Для реалізації футбольних програм краще контактувати з федерацією. Це конкретизує та прискорить процес співпраці.

Цінуйте вірних друзів та спокій дітей, бережіться війни та розрухи", - сказав Борзов.

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