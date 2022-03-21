Догравальник Закси та збірної Польщі Каміль Семенюк наступного сезону не гратиме за російську команду Білогір'я.

Про це повідомляє пресслужба Закси.

Таке рішення гравець прийняв незважаючи на підписаний раніше попередній контракт, повідомляють італійські та польські видання.

Нападник є вихованцем Закси, в якій проводить п'ятий сезон (2015-2018, 2019-2022). Також він виступав за Завірце (2018/19).

У складі збірної Польщі Семенюк став срібним призером Ліги націй-2021 та бронзовим призером Євро-2021. Каміль був у складі національної команди на Олімпіаді у Токіо.