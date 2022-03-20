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Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ

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Українець здобув важливу перемогу у важкий для нашої країни час
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
#Анатолій Герей

Джерело - Чемпіон.

У шведському Стокгольмі відбувся міжнародний турнір з фехтування Challenge Eugene Fillol 2022, переможцем якого став українець Анатолій Герей.

Про це повідомляє пресслужба федерації фехтування України.

Усі призові Герей перерахує на допомогу ЗСУ. 

Відкриття змагань розпочалося хвилиною мовчання на згадку про загиблих у війні в Україні. Також у спорткомплексі запрацював пункт збору пожертв на діяльність Червоного Хреста.

А синьо-жовтий прапор майорів у залі на почесному місці. Так організатори та учасники змагань висловили солідарність з українським народом у боротьбі з російським агресором.

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