Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні

Колишня українська гімнастка Ганна Різатдінова обрушилася з критикою на орків, які скрізь ліплять літеру z.

"Проблема співвідношення спорту та політики виникла із відродженням сучасних Олімпійських ігор. Ініціатор та організатор їх, барон П'єр де Кубертен, був рішучим супротивником політичного впливу на спорт. На підставі цього світогляду і було висунуто гасло та розроблено концепцію "спорт поза політикою". Суть концепції полягала у тому, що у спорті людина реалізує своє істинно природне, справді гуманістичне начало. І тому будь-яке втручання політики може спотворити споконвічний зміст спорту.

На стадії становлення спорту ця концепція не викликала заперечення. Однак у процесі розвитку олімпійського руху утопічність таких поглядів стала очевидною. Відкрито реакційною була політика фашистського уряду під час підготовки та проведення ігор XI Олімпіади у Берліні. Гітлерівці використали свято спортивної молоді світу для безсоромної пропаганди переваги арійської раси, розв'язання антисемітської кампанії.

Як мати своєї дитини, я б ніколи не дозволила синові брати участь у подібному! Що ми бачимо на останньому фото? Це схоже "на бенкет під час чуми"! Як можна влаштовувати свята під час того, як в Україні ваші ж убивають невинних людей, руйнують міста та будинки! І після побаченого, ви хочете сказати, що "спорт поза політикою"?!

Використовувати дітей у пропаганді чогось - це низько. Бо вони не можуть розуміти, що пропагують. Виходить, що це політичне зґвалтування! Інша річ, дорослі спортсмени, які усвідомлено надягають екіпірування з літерою "Z". Я чітко розумію, що вам СКАЗАЛИ брати участь у цьому ваші тренери. Але Ви хоч розумієте, що означає ваш символ "Z"??!!

Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні"

Я звертаюся до тренерів та матерів, незалежно від вашої позиції особистої. Не позбавляйте дітей права вибору. І дайте їм можливість бути просто дітьми!" - зазначила Різатдінова.