Гераскевич: Кожен росіянин винен у цій війні, на рівні з керівництвом країни

Український скелетоніст Владислав Гераскевич хоче достукатись до росіян.

Про це розповів сам спортсмен у відеозверненні в Facebook.

"Я – український скелетоніст Владислав Гераскевич, учасник двох Олімпійських ігор. Той самий хлопець із табличкою "No war in Ukraine". Це моє звернення до росіян.

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Через 9 днів після мого повернення з Пекіна росія напала на Україну. Ми, українці, ніколи не забудемо постраждалих та померлих людей від російської агресії. Ми ніколи не забудемо рідні міста та села, стерті з лиця землі російськими ракетами та бомбами. Ми ніколи не забудемо тих, хто промовчав щодо війни, але дуже голосно заявив про свою позицію під час відходу McDonald's та Instagram. Але ви сидите тут, я точно знаю, що ви бачите це відео через VPN. Не забудемо тих, хто підтримав війну, підтримав убивство нас, наших друзів та родичів.

Також ми не забудемо тих, хто нас підтримав. Хтось надав своє житло, умови для українців. Хтось допомагав і допомагає фінансово. Тих, хто підтримує морально. Мені дуже боляче бачити російських спортсменів, з якими ми виступали на одних спортивних аренах, серед тих, що промовчали. Або ще гірше – серед тих, хто підтримав війну. На змаганнях ви голосно кричите, що ви росіяни і робите багато патріотичних закликів. А коли справа доходить до наслідків, то спорт у вас поза політикою, а спортсмени ні до чого. Це не врятує вас від відповідальності.

Ми, наші діти та онуки, будемо всім серцем ненавидіти все, що пов'язано з росією. Ви відчуваєте, що життя змінюється. Змінюється не на краще. Виправити це, швидше за все, пом'якшити ефект можете тільки ви. Ваше майбутнє у ваших руках. Зупиніть цю війну. Боятися власної думки означає не ризикувати, не розвиватися, не розвивати своє оточення та країну. Не бійтеся, шануйте себе.

Вночі 24 лютого росія напала на Україну. Вже 23 дні російські окупанти обстрілюють українців незалежно від того, хто перед ними – мирний житель, дитина чи солдат, який захищає свою рідну землю. Кожен росіянин винен у цій війні, на рівні з керівництвом країни. Кожен росіяни повинен відповідати за дії своєї влади. Весь світ ізолює вас, росіян, у всіх сферах, руйнуючи ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей", – сказав Гераскевич.