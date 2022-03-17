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Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України

Сьогодні 19:16 82 0
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Нині 22-й день, як в Україні точиться війна, агресія, спрямована росією на мирні міста. З перших днів цієї війни команда PokerMatch була зайнята безпекою своїх сімей та близьких, потім ми приєдналися до вивезення з місць обстрілу наших колег та сімей співробітників. І зараз, коли наші родичі та близькі в безпеці, наша компанія ініціює міжнародний збір коштів на перемогу України! Нехай українці, як і наша команда PokerMatch, розкидані по містах України та цілому світові, але вони всіма способами хочуть залучити увагу та кошти для людей, що постраждали в цій війні.

20 березня о 15:00 за Києвом на PokerMatсh відбудеться спеціальний благодійний покерний турнір Victory Cup. Бай-ін у турнір складе 200 гривень.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Усі зібрані кошти будуть перераховані до Національного банку України, який займається гуманітарною допомогою українцям, постраждалим від російської агресії.

Спортивний покер – це інтелектуальний спорт, що має федерації по всьому світові. Вони також приєднаються до інформування щодо нашої благодійної акції. Українська збірна зі спортивного покеру – визнані чемпіони світу. Наші гравці – гордість країни. Ми переконані, що своїм інтелектом та професіоналізмом разом із міжнародним гравцями зможемо зібрати солідну суму на допомогу українцям.

Турнір Victory Cup підтримує Українська федерація спортивного покеру та Міжнародна федерація покеру.

PokerMatch – це один з найдинамічніших покер-румів, що швидко розвивається та вийшов на лідерські позиції в Україні та всій Східній Європі.

Грайте, перемагайте та допомагайте Україні! Сподіваємося й на вашу підтримку!

Разом до перемоги України!

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